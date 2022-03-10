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ЛНР признала независимость Абхазии

Глава ЛНР Пасечник подписал указ о признании Абхазии независимым государством
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Луганская народная республики признала Абхазию суверенным и независимым государством. Указ об этом подписал глава ЛНР Леонид Пасечник, сообщает «Интерфакс».

Политик также поручил Министерству иностранных дел подготовить проект договора о дружбе и сотрудничестве между республиками, а также как можно скорее провести переговоры об установлении дипломатических отношений.

Ранее Абхазия установила отношения с Донецкой народной республикой (ДНР). Оба государства заявили, что поддерживают курс России, «направленный на демилитаризацию и денацификацию Украины».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля Россия начала на территории Украины военную спецоперацию.

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Алевтина Запольская
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