ЛНР признала независимость Абхазии

Глава ЛНР Пасечник подписал указ о признании Абхазии независимым государством

Луганская народная республики признала Абхазию суверенным и независимым государством. Указ об этом подписал глава ЛНР Леонид Пасечник, сообщает «Интерфакс».

Политик также поручил Министерству иностранных дел подготовить проект договора о дружбе и сотрудничестве между республиками, а также как можно скорее провести переговоры об установлении дипломатических отношений.

Ранее Абхазия установила отношения с Донецкой народной республикой (ДНР). Оба государства заявили, что поддерживают курс России, «направленный на демилитаризацию и денацификацию Украины».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля Россия начала на территории Украины военную спецоперацию.