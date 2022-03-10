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МАГАТЭ расширит присутствие на украинских АЭС

Глава МАГАТЭ назвал переговоры с Сергеем Лавровым по украинским АЭС конструктивными

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Международной агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) находится в постоянном контакте с персоналом всех атомных электростанций (АЭС) Украины и намерено расширить на них свое присутствие для мониторинга обстановки. Об этом рассказал «Известиям» генеральный директор организации Рафаэль Гросси после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Глава агентства назвал переговоры с российским министром конструктивными, отметив, что главной темой разговора стала безопасность атомных электростанций и других ядерных объектов страны.

«То, чем мы пытаемся заниматься — обеспечить технический контроль проблем, защищать и давать объективную информацию о том, что происходит. На всех этих объектах есть угрозы безопасности, но мы должны защищать их и делать то, что надо», — сказал Гросси.

«Там имели место некоторые ситуации, такие как прерывание постоянного притока энергии, это была проблема. Но благодаря нашим переговорам эта поломка будет устранена, ситуация станет лучше», — заверил гендиректор.

Ранее Министерство обороны России заявило об атаке с украинской стороны на системы подачи электричества Чернобыльской АЭС, которые, в частности, обеспечивали охлаждение отработанного ядерного топлива. Для поддержания этого процесса на станции было поручено задействовать резервные дизель-генераторные источники питания.

Вскоре президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что направил специалистов для устранения поломки, объяснив, что подачу энергии возможно восстановить благодаря старым советским линиям электропередач.

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Алевтина Запольская
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