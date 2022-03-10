Лукашенко поручил обеспечить подачу электричества на ЧАЭС

Президент Белоруссии направил специалистов на ЧАЭС для возобновления подачи электричества

Белоруссия направит специалистов на Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС), чтобы возобновить туда подачу электроэнергии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на президента страны Александр Лукашенко.

Ранее Министерство обороны России заявило об атаке с украинской стороны на системы подачи электричества ЧАЭС. В частности, они обеспечивали охлаждение отработанного ядерного топлива. Для поддержания этого процесса на станции было поручено задействовать резервные дизель-генераторные источники питания.

«Министру энергетики поручено организовать эту работу, чтобы немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередачи с советских времен есть, она законсервирована. Ее надо немедленно восстановить», — потребовал Лукашенко.

Он предположил, что эта линия может стать временной заменой стандартной схеме подачи питания, но подчеркнул, что специалистам придется «предусмотреть все варианты».

Ранее Минобороны России сообщало, что к охране Чернобыльской АЭС приступили подразделения ВДВ совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины. Между сторонами были достигнуты договоренности о совместном обеспечении безопасности энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива.