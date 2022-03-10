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Призер ОИ-2022 в парном катании назвал печальным решение об отстранении россиян

Призер Игр Морозов заявил, что коллективная ответственность не должна применяться в спорте

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский фигурист Владимир Морозов назвал печальным решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить россиян от международных турниров. Его слова передает РИА Новости.

«Коллективная ответственность не должна применяться нигде, не только в спорте», — заявил спортсмен. Он отметил, что в мире сложная обстановка и никто не знает, как правильно поступить.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Морозов, выступающий с Евгенией Тарасовой, завоевал серебряные медали в парном катании. На счету дуэта также серебро командного первенства Игр-2018 в Пхенчхане. Тарасова и Морозов — двукратные чемпионы Европы и двукратные серебряные и бронзовые призеры чемпионатов мира.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Запрет коснулся фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов.

Дарья Коршунова
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