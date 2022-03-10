Призер ОИ-2022 в парном катании назвал печальным решение об отстранении россиян

Призер Игр Морозов заявил, что коллективная ответственность не должна применяться в спорте

Российский фигурист Владимир Морозов назвал печальным решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить россиян от международных турниров. Его слова передает РИА Новости.

«Коллективная ответственность не должна применяться нигде, не только в спорте», — заявил спортсмен. Он отметил, что в мире сложная обстановка и никто не знает, как правильно поступить.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Морозов, выступающий с Евгенией Тарасовой, завоевал серебряные медали в парном катании. На счету дуэта также серебро командного первенства Игр-2018 в Пхенчхане. Тарасова и Морозов — двукратные чемпионы Европы и двукратные серебряные и бронзовые призеры чемпионатов мира.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Запрет коснулся фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов.