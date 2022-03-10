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Экономика

Цена нефти превысила 117 долларов

Стоимость нефти марки Brent поднялась на торгах 10 марта

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Во время торгов в четверг, 10 марта, цена нефти эталонной марки Brent превысила 117 долларов за баррель и составила 117,21 доллара. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Котировки апрельского контракта на нефть WTI прибавили 4 процента и составили 112,99 доллара за баррель. При этом 9 марта стоимость барреля Brent падала более чем на 13 процентов, опустившись почти до 111 долларов. Курс доллара поднялся до 121 рубля. Это новый исторический максимум.

Brent от TradingView

Ранее вице-премьер России Александр Новак предупредил о катастрофических последствиях отказа от российской нефти для мирового рынка. Он допустил, что баррель топлива может подорожать до 300 долларов и более. При этом быстро заместить российскую нефть на европейском рынке невозможно. На это потребуется не один год, а заплатить за это придется потребителям в Европе, подчеркивал Новак.

Ранее стало известно, что США запретили весь импорт нефти и газа из России.

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Платон Щукин
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