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В России выбрали сильнейшего пауэрлифтера

Пауэрлифтер из Хабаровска стал чемпионом России

Фото: Министерство спорта Хабаровского края

Представитель Хабаровска Константин Дунин выиграл чемпионат России по пауэрлифтингу. Об этом в четверг, 10 марта, сообщается на официальном сайте министерства спорта Хабаровского края.

Как отмечается, соревнования прошли в Туле и собрали спортсменов из 56 регионов страны. Сильнейших атлетов выбирали по результатам трех упражнений: приседания, жима лежа и становой тяги. Дунин оказался лучшим в весовой категории до 83 килограммов — в сумме он поднял 755 килограммов в трех упражнениях.

«Константин уже четвертый год подряд выигрывает чемпионат России. На этом турнире он с первых подходов был фаворитом. Отлично прошли приседания — 272,5 килограмма и жим — 187,5 килограмма, не самый лучший результат был в тяге — 295 килограммов, но все равно этого хватило для победы», — рассказал президент краевой федерации пауэрлифтинга Анатолий Леонов.

Ожидается, что в конце апреля и в мае Дунин в составе сборной региона примет участие во Всероссийских соревнованиях «Огни Москвы» и «Белые ночи», которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге соответственно. Уже в ближайшее время спортсмен начнет подготовку к этим турнирам.

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Варвара Кошечкина
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