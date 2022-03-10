Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР

Президент России Путин провел телефонный разговор с главой ЮАР Рамафозой

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафозой. Об этом в четверг, 10 марта, сообщается на сайте Кремля.

Беседа состоялась по инициативе южноафриканской стороны. Президент ЮАР в разговоре с Путиным поддержал предпринимаемые политико-дипломатические усилия в ситуации вокруг Украины.

Лидеры стран также обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и ЮАР и подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-южноафриканского стратегического партнерства. В частности, отмечена готовность к расширению сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

9 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что у главы государства состоялся разговор с президентом Сенегала Макки Саллом. Уточнялось, что Путин проинформировал иностранного коллегу об основных аспектах проведения специальной операции на Украине с акцентом на гуманитарную составляющую.