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Кремль анонсировал ряд международных телефонных переговоров Путина

Песков заявил, что Путин проведет ряд международных телефонных переговоров 9 марта

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в среду, 9 марта, проведет ряд международных телефонных разговоров. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства не уточнил, с представителями каких стран будет беседовать Путин, но отметил, что он уже переговорил с президентом Сенегала Макки Саллом и проинформировал его об основных аспектах проведения специальной военной операции по защите Донбасса с акцентом на гуманитарную составляющую.

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«Телефонная дипломатия продолжается, и весьма активно», — подчеркнул Песков и добавил, что у президента России сегодня весьма напряженный рабочий график.

Он также назвал очень важной предстоящую встречу главы МИД России Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы в Анталье, которую анонсировали ранее. Уточнялось, что мероприятие пройдет с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и состоится на полях Анталийского дипломатического форума.

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Евгения Куликова
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