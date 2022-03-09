Кремль анонсировал ряд международных телефонных переговоров Путина

Президент России Владимир Путин в среду, 9 марта, проведет ряд международных телефонных разговоров. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства не уточнил, с представителями каких стран будет беседовать Путин, но отметил, что он уже переговорил с президентом Сенегала Макки Саллом и проинформировал его об основных аспектах проведения специальной военной операции по защите Донбасса с акцентом на гуманитарную составляющую.

«Телефонная дипломатия продолжается, и весьма активно», — подчеркнул Песков и добавил, что у президента России сегодня весьма напряженный рабочий график.

Он также назвал очень важной предстоящую встречу главы МИД России Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы в Анталье, которую анонсировали ранее. Уточнялось, что мероприятие пройдет с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и состоится на полях Анталийского дипломатического форума.