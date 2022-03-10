Moody’s понизило рейтинги 39 российских банков и организаций

Агентство Moody's понизило рейтинги 39 финансовых организаций из России

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги 39 российских финансовых организаций. Среди них оказались такие крупные банки, как Сбербанк, «Тинькофф» и Альфа-банк. Об этих изменениях агентство сообщило на своем сайте.

«Moody's Investors Service сегодня понизило рейтинги и оценки 39 российских финансовых учреждений вслед за понижением долгосрочных рейтингов России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте с "B3" до "Ca" с негативным прогнозом. Сегодняшнее рейтинговое действие было вызвано ожиданием Moody's того, что меры контроля за движением капитала со стороны Центрального банка РФ (ЦБ РФ) ограничат трансграничные платежи, в том числе по обслуживанию долга по облигациям финансовых учреждений», — указано в сообщении организации.

Среди других причин снижения рейтинга Moody's указало вероятность продолжительного ослабления операционной среды финансовых учреждений из-за санкций и стресса на макроуровне, а также влияние снижения рейтингов России. Что касается российского госдолга, с начала марта агентство уже дважды снижало рейтинги России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте. 3 марта Moody’s изменило рейтинг с «Baa3» до «B3», а 6 марта — с «B3» до «Ca» с негативным прогнозом.

Кроме того, 5 марта корпорация Moody's решила приостановить коммерческую деятельность в России. Компания прекратила операции международного рейтингового агентства Moody's Investors Service (MIS) и работу Moody's Analytics. Хотя российский филиал будет закрыт, Moody’s объявила о намерении поддерживать аналитическое покрытие действующих рейтингов за пределами России.