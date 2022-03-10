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Названо число бежавших в Венгрию украинцев

Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил, что в страну прибыли 200 тысяч украинских беженцев
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Darko Vojinovic / AP

Число прибывших в Венгрию украинских беженцев с начала российской операции превысило 200 тысяч. Об этом рассказал министр иностранных дел республики Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, точное число бежавших в страну украинцев с 24 февраля по 10 марта составило 201 706. «Венгерские государственные учреждения готовы позаботиться обо всех беженцах, а те, кто остается дольше, будут обеспечены работой, а их дети — школой, детским садом или яслями», — сказал Сийярто.

Глава МИД также назвал сумму, собранную венграми в рамках благотворительных программ для вынужденных эмигрантов. За две недели она превысила 1,8 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что в турецкой Анталье завершились переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Сторонам не удалось добиться прекращения огня и новых договоренностей о политическом урегулировании.

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Алевтина Запольская
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