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Евросоюз захотел постепенно отказаться от покупки нефти, газа и угля у России

Reuters: Евросоюз постепенно откажется от покупки российских нефти, газа и угля

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) хотят постепенно отказываться от покупки нефти, газа и угля у России, однако конкретных сроков, когда они планируют это сделать, нет, сообщает Reuters со ссылкой на проект декларации саммита ЕС в Версале.

«Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, уменьшению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год», — сказано в проекте.

Ранее бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что США зачастую поступают подло ради того, чтобы продвигать свои интересы. Он обвинил Вашингтон в том, что тот постоянно провоцирует войны для того, чтобы продавать разным странам свое оружие и завладевать природными ресурсами тех, с кем ведет войну.

Марина Совина
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