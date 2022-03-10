Путин заявил о невозможности России жить в униженном состоянии

Президент Путин заявил, что Россия не может существовать в жалком и униженном состоянии

Россия не может существовать в униженном состоянии, согнув спину, как некоторые другие страны. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства, его слова приводит RT.

Он напомнил, что давление санкциями на Россию оказывалось всегда, однако сейчас оно имеет комплексный характер и вызывает трудности. Но, по словам главы государства, Россия сможет их преодолеть, что приведет к повышению независимости, самостоятельности и суверенитета страны.

Президент отметил, что многие страны приспособились к тому, чтобы жить, согнув спину. «Россия в таком жалком и униженном состоянии существовать не может», — заключил Путин.

Ранее глава государства потребовал вводить внешнее управление в отношении иностранных компаний, которые решили уйти из страны. По его словам, легальных рыночных инструментов для этого в России достаточно.