Мужчина за год похудел на 35 килограммов и раскрыл секрет успеха

Весивший 98 килограммов мужчина в Индии похудел на 35 килограммов за год

Житель индийского города Берхампур, штат Одиша (Орисса), за год похудел на 35 килограммов. Секреты его успеха раскрыло издание Times of India.

33-летний Наванит Джаммула набрал лишний вес и сильно переживал из-за этого. На пике мужчина весил 98 килограммов. Из-за этого он страдал от низкой самооценки, и ему было трудно выполнять даже простейшие упражнения.

Будучи отцом, Джаммула хотел быть хорошим примером для своих детей, поэтому он решил присоединиться к группе для желающих похудеть. Под руководством тренера и заручившись целеустремленностью индиец сбросил 35 килограммов за год.

Мужчина начал с того, что стал измерять порции еды. Теперь на завтрак он съедает овсянку, молоко, миндаль и яйца. Количество пищи зависит от того, каких успехов ему удалось добиться в процессе похудения. Обед Джаммулы, как правило, состоит из риса, курицы, овощей и творога. На ужин он ест рис или выпечку из пшеничной муки, курицу и овощи.

Перед тренировкой индиец выпивает черный кофе и съедает сезонные фрукты, а после — пьет протеиновый коктейль. Иногда мужчина позволяет себе вредную пищу и сладости, но при условии, что после этого он вернется на путь похудения. Индиец тренируется по пять-шесть раз в неделю. В частности, он выполняет силовые тренировки. За раз Джаммула тренирует по две группы мышц. Таким образом, дважды в неделю он делает упражнения на каждую группу мышц.

Кроме того, мужчина изменил ряд привычек, которые мешали ему избавиться от лишних килограммов. Он начал самостоятельно готовить и считать калории, а не есть в закусочных. Другим желающим похудеть индиец рекомендует тоже начать следить за рационом. «Можно есть любую пищу, которая дает необходимые организму питательные вещества. Прогресс наступает, когда все более усердно стараешься», — объяснил он.

Джамула считает важной дисциплину. По его мнению, мотивация переоценена, а дисциплину недооценивают. «Я счастлив, что не передумал, даже когда не было видимых результатов. Настойчивость сыграла важную роль в моем похудении», — подчеркнул мужчина.

Ранее сообщалось, что весившая 109 килограммов жительница Австралии сбросила 42 килограмма за два года и три месяца и рассказала, как ей это удалось. Она решила добавить в свою жизнь полезные привычки и перейти на правильное питание, как только увидела свою фотографию без прикрас.