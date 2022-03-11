Россияне перешли на альтернативный способ перевода денег за рубеж

Россияне стали использовать криптовалюту для переводов за границу

Из-за санкций и ограничений Центробанка, наложенных на оборот доллара и евро, россияне стали переходить на альтернативный способ перевода денег за границу — теперь жители России используют криптовалюту, выяснил «Коммерсантъ». По словам аналитиков, иностранным регуляторам вряд ли удастся ограничить подобную активность, несмотря на помощь криптобирж, так как остаются возможности p2p-площадок (переводов между физлицами).

По словам сооснователя ENCRY Foundation Романа Некрасова, спрос россиян на криптовалюты стремительно растет — объемы операций увеличились в три-пять раз на разных площадках. Больше всего пользователи из России интересуются стейблкойнами, в частности Tether (криптовалюта, привязанная к курсу доллара в соотношении 1:1). Для россиян эти активы стали простым способом выйти в валюту за рубежом.

По информации поставщика данных Kaiko, в конце февраля объемы торгов USDT за рубли выросли до десятимесячного максимума и сохранились на том же уровне в начале марта. К примеру, 5 марта объем торгов Tether к рублю составлял 2,6 миллиарда рублей, а 6 марта — 1,4 миллиарда. Биткоин также сохраняет свою популярность — в марте операции россиян с этой валютой достигали 2 миллиарда рублей, при том что месяцем ранее объем торгов в среднем составлял около 300 миллионов рублей в день.

Роман Некрасов также подчеркнул, что россияне чаще стали пользоваться услугами физических офисов продаж криптовалюты. Такой способ конвертации популярен среди граждан, располагающих большими суммами (сотнями тысяч долларов) — такие клиенты сразу интересуются, каким способом смогут перевести цифровые активы в фиатные валюты после выезда за рубеж. Кроме того, некоторые россияне стараются выкупить валюту у майнеров по курсу, превышающему биржевой.

Вместе с тем эксперты отмечают, что попыткам властей сохранить валюту в России помогают направленные против них же западные санкции. Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский подчеркнул, что многие крупные биржи не хотят спорить с американскими регуляторами и по своей инициативе ограничивают деятельность российских клиентов. Например, операции с картами подсанкционных банков из России уже запретила крупнейшая в мире криптобиржа Binance.

Однако маркетинговый директор биржи Cryptorg Андрей Подолян сообщил, что особенно сильный рост объема торгов наблюдается на p2p-площадках, которые выступают в качестве посредников и гарантов сделки — криптовалюта в таком случае покупается у людей, которые готовы ее продать. Ограничить операции на таких платформах ЕС и США будет очень сложно.