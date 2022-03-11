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Спорт

Правила вручения «Золотого мяча» изменят

L’Équipe: Правила вручения премии «Золотой мяч» изменят с 2022 года

Фото: Aurelien Meunier / Getty Images

Правила вручения премии «Золотой мяч», присуждаемой лучшему футболисту года, изменят со следующего года. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, теперь организаторы будут учитывать результаты игроков не за календарный год, а за сезон. Главным критерием при выборе лучшего футболиста станут его индивидуальные достижения, а не победы команды. Кроме того, проголосовать за победителя смогут только представители стран, входящих в топ-100 рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Отмечается, что правила изменили ради того, чтобы они стали более понятными для болельщиков.

Таким образом, в 2022 году «Золотой мяч» будет вручен в сентябре или октябре, по окончании всех соревнований текущего сезона.

Награда «Золотой мяч» вручается журналом France Football с 1956 года. Действующим обладателем трофея является нападающий ПСЖ Лионель Месси.

Анастасия Борисова
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