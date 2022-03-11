Жена Карпина опровергла информацию о предложениях тренеру от двух клубов РПЛ

Жена Валерия Карпина заявила, что «Локомотив» и «Краснодар» не интересовались тренером

Дарья Карпина, жена наставника сборной России по футболу и «Ростова» Валерия Карпина, опровергла информацию о предложениях тренеру от двух клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Была информация, что "Локомотив" и "Краснодар" хотели пригласить Валерия? На самом деле, это неправда», — заявила она. По словам Карпиной, тренером интересовался только «Ростов».

10 марта стало известно, что Карпин продолжит руководить национальной командой до конца 2022 года. Он сможет совмещать работу с должностью главного тренера «Ростова» до того момента, как сборная России вернется к выступлению на международной арене.

Карпин возглавил национальную команду летом 2021 года. До этого тренер четыре сезона руководил «Ростовом».