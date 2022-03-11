Стал известен первый соперник Медведева на турнире в Индиан-Уэллсе

Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев сыграет против чеха Томаша Махача

Стал известен первый соперник российского теннисиста Даниила Медведева на турнире в американском Индиан-Уэллсе. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Во втором круге турнира первая ракетка мира сыграет против Томаша Махача. Чех в стартовом матче победил представителя Австралии Алексея Попырина. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5.

В соревнованиях в США примут участие победитель Australian Open испанец Рафаэль Надаль, олимпийский чемпион Токио-2020 Александр Зверев и другие. Из россиян на турнире, помимо Медведева, сыграют Андрей Рублев и Карен Хачанов. Серб Новак Джокович снялся с турнира, так как ему было отказано во въезде в США из-за отказа вакцинироваться.

Ранее Медведев высказался о статусе первой ракетки мира. «Это добавляет давления, но также дает еще больше мотивации», — поделился россиянин. Он заявил, что постарается набрать как можно больше очков на предстоящем турнире в американском Индиан-Уэллсе.