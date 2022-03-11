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Троих погибших на Украине россиян посмертно наградили орденом Мужества

Гольдштейн сообщил о награждении орденом Мужества троих погибших на Украине военных

Фото: Егор Алеев / РИА Новости

Троих россиян из Еврейской автономной области, которые участвовали в специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, наградили орденом Мужества посмертно. Об этом губернатор российского региона Ростислав Гольдштейн сообщил в своем Instagram.

«Со скорбью сообщаю о гибели наших земляков: старшины Сергея Зозуленко, младшего сержанта Николая Ковальца и сержанта Артема Тимченко, в ходе спецоперации на территории Украины... Они выбрали делом своей жизни одну из самых мужественных и благородных профессий — защитника Отечества — и погибли, отстаивая интересы нашей родины», — написал губернатор в социальной сети.

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Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Гольдштейн рассказал, что Сергею Зозуленко было 27 лет, Артему Тимченко — 30, Николаю Ковальцу — 22 года.

Ранее капитану Алексею Левкину присвоили звание Героя России за борьбу с националистами в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Танковая рота под руководством россиянина уничтожила восемь танков и три боевых машины пехоты.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Глава государства заявил, что спецоперация стала ответом на просьбы о военной помощи от руководителей ДНР и ЛНР.

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Анастасия Шейкина
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