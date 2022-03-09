Капитану присвоили звание Героя России за бои с националистами на Украине

Офицеру-танкисту, капитану Алексею Левкину присвоили звание Героя России за борьбу с националистами в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс на странице во «ВКонтакте».

«Во время выполнения боевой задачи его рота столкнулась с подразделениями националистов. Проявив мужество и отвагу, Левкин лично уничтожил два танка и три БМП. А когда был израсходован весь боекомплект танковой роты, организовал отход подразделения и вынос раненых», — написал губернатор в социальной сети.

Он добавил, что российский офицер прикрывал отход подразделений и всю ночь корректировал артиллерийский огонь. Левкин также передавал разведанные в командный пункт.

По словам Усса, танковая рота под руководством Левкина уничтожила восемь танков и три боевых машины пехоты.

Ранее президент Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову. Глава государства рассказал, что звание россиянину присвоено за подвиг в ходе специальной операции России на Украине.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Глава государства заявил, что спецоперация стала ответом на просьбы о военной помощи от руководителей ДНР и ЛНР.