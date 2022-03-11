Программа поддержки Rutube позволит блогерам получать 100% доходов от просмотров рекламы

Rutube запустил программу поддержки блогеров, которая позволит им получать 100 процентов доходов от просмотра рекламы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

«Памяти ушедшей монетизации YouTube посвящается: 40 дней 100 процентов монетизации — на Rutube. С целью поддержки авторов контента Rutube предлагает пользователям выгодную систему монетизации», — рассказали в пресс-службе видеохостинга. Отмечается, что программа начинает работать с момента регистрации на платформе, и в течение первых 40 дней блогер будет получать 100 процентов дохода от рекламы.

По истечении этого срока Rutube и блогеры будут делить доход пополам.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» запустила крупнейшую в истории компании программу поддержки авторов. Контент-мейкеры будут получать 100 процентов дохода от инструментов монетизации. Программу запустят в ближайшее время, она будет действовать до 10 апреля.

10 марта YouTube полностью приостановил все функции монетизации видеохостинга для российских пользователей. Также для юзеров из РФ будут недоступны подписки Premium и Music Premium. В компании отметили, что «по мере развития ситуации» будут информировать пользователей из России об изменениях.