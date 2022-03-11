В МИД сравнили способность россиян и жителей Запада выдержать санкции

Замглавы МИД России Панкин: россияне способны выдержать санкционное давление

Антироссийские санкции коснутся всех в мире. Об этом в интервью «Известиям» предупредил замглавы МИД России Александр Панкин.

При этом, по его словам, россияне способны выдержать санкционное давление. «Да, мы выдержим, будет тяжело, придется изменить образ жизни, какие-то бытовые привычки», — сказал он. Дипломат также сравнил россиян с жителями западных стран, отметив, что за рубежом болезненнее относятся к ухудшению условий жизни даже на несколько процентов.

10 марта эксперты туристической отрасли предупредили россиян об усложнившейся процедуре получения виз в Европу после введения западными странами санкций на фоне ситуации на Украине. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что несмотря на то, что большинство стран Евросоюза пока не сворачивают визовый процесс в России, отдельные изменения в работе европейских дипмиссий и их визовых центров в стране все же произошли.

Ранее сообщалось, что около 65 процентов россиян рассказали о намерении незначительно уменьшить расходы или не сокращать их вообще на фоне введения антироссийских санкций. Всего более 35 процентов россиян отказались от сокращения своих расходов, около 25 процентов сократят их незначительно, 31 процент урежет свои траты, а около 9 процентов, напротив, собираются увеличить свои расходы.