Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД объяснили цель санкций против России

Замглавы МИД РФ Панкин назвал целью санкций Запада намерение удушить Россию и ее народ
Александр Панкин

Александр Панкин. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Какими бы ни были обоснования санкций против России, цель их инициаторов — удушить Россию. Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

По его словам, «за словесной казуистикой стоит абсолютно четкая цель — удушение страны, причем не только ее элиты и отдельных личностей, вносимых в списки, а удушение народа». Он пояснил, что это делается для того, чтобы минимизировать участие России в мировой экономике и нанести существенный ущерб обороноспособности страны. «Тут же все всегда было понятно, для чего Россию зажимают и вытесняют, делают жизнь невыносимой», — добавил дипломат.

Также Панкин указал, что западные санкции, которые затрагивают население, вводятся, чтобы вызвать у граждан протестные настроения или иные действия.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила вероятность дефолта в России. По ее словам, беспрецедентные санкции, введенные против России, приведут к рецессии. Глава МВФ отметила, что, согласно прогнозам организации, рецессия будет носить глубокий характер. Она также подчеркнула, что сценарий с дефолтом России более не представляется невероятным событием. При этом Георгиева заявила, что не хочет спекулировать на тему возможного дефолта российской экономики. Она сказала, что на это могут повлиять то, как долго будут сохраняться введенные против России санкции, и то, сможет ли Москва выплачивать свои долги.

10 марта Центробанк указал на перспективы снижения российской экономики из-за санкций, введенных западными странами на фоне спецоперации на Украине. Консенсус-прогноз опрошенных ЦБ аналитиков предполагает рост индекса потребительских цен (основной показатель, по которому рассчитывается инфляция) по итогам 2022 года на 20 процентов вместо прежнего прогноза ЦБ на уровне 5,5 процента. В 2023 и 2024 годах инфляция составит 8 и 4,8 процента соответственно.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Facebook и Instagram разрешат призывы к насилию в отношении россиян
Кадыров предсказал судьбу украинских националистов
Зеленский рассказал о сделавшем все для вступления в ЕС народе Украины
Турецкая авиакомпания временно приостановит полеты в Россию
ВОЗ призвала Украину уничтожить опасные патогены
Байден присвоил Катару статус основного союзника США вне НАТО
В Центробанке спрогнозировали размер инфляции в России в 2022 году
В МИД объяснили цель санкций против России
Зеленский заявил об отсутствии разработок оружия массового поражения на Украине
Цены на бензин в России начали снижаться
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.