В МИД объяснили цель санкций против России

Замглавы МИД РФ Панкин назвал целью санкций Запада намерение удушить Россию и ее народ

Какими бы ни были обоснования санкций против России, цель их инициаторов — удушить Россию. Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

По его словам, «за словесной казуистикой стоит абсолютно четкая цель — удушение страны, причем не только ее элиты и отдельных личностей, вносимых в списки, а удушение народа». Он пояснил, что это делается для того, чтобы минимизировать участие России в мировой экономике и нанести существенный ущерб обороноспособности страны. «Тут же все всегда было понятно, для чего Россию зажимают и вытесняют, делают жизнь невыносимой», — добавил дипломат.

Также Панкин указал, что западные санкции, которые затрагивают население, вводятся, чтобы вызвать у граждан протестные настроения или иные действия.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила вероятность дефолта в России. По ее словам, беспрецедентные санкции, введенные против России, приведут к рецессии. Глава МВФ отметила, что, согласно прогнозам организации, рецессия будет носить глубокий характер. Она также подчеркнула, что сценарий с дефолтом России более не представляется невероятным событием. При этом Георгиева заявила, что не хочет спекулировать на тему возможного дефолта российской экономики. Она сказала, что на это могут повлиять то, как долго будут сохраняться введенные против России санкции, и то, сможет ли Москва выплачивать свои долги.

10 марта Центробанк указал на перспективы снижения российской экономики из-за санкций, введенных западными странами на фоне спецоперации на Украине. Консенсус-прогноз опрошенных ЦБ аналитиков предполагает рост индекса потребительских цен (основной показатель, по которому рассчитывается инфляция) по итогам 2022 года на 20 процентов вместо прежнего прогноза ЦБ на уровне 5,5 процента. В 2023 и 2024 годах инфляция составит 8 и 4,8 процента соответственно.