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В Кремле назвали условия окончания кризиса в отношениях России и Запада

Песков: кризис в отношениях России и Запада закончится при выполнении требований РФ

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Кризис вокруг Украины, а также в отношениях России и Запада закончится, когда будут выполнены требования РФ. Такие условия назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Он отметил, что российская сторона сформулировала конкретные требования, которые переданы украинской стороне. Представитель Кремля подчеркнул, что эти требования Киев обсуждает с Евросоюзом и США.

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По его словам, условия включают в себя ситуацию с расширением НАТО, его присутствием на востоке Европы, а также о звучавших требованиях в адрес Украины «перестать убивать своих людей в Донбассе и пойти на реализацию минских договоренностей».

«Будем надеяться… Вот это и надо сделать. Тогда все закончится», — добавил Песков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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