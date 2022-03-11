Вяльбе оценила победу российской лыжницы Непряевой в общем зачете Кубка мира

Елена Вяльбе назвала победу Непряевой в общем зачете КМ возрождением женских лыж в России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила первое место россиянки Натальи Непряевой в общем зачете Кубка мира. Об этом она рассказала в эфире «Матч ТВ».

Вяльбе назвала победу Непряевой возрождением женских лыж в России. «Когда есть медали на Олимпийских играх или чемпионатах мира — это достаточно точечно. Что касается Больших хрустальных глобусов, это показывает стабильность на протяжении всего сезона», — объяснила она. По словам тренера, для спортсменки это только начало, впереди ее ждут другие достижения.

5 марта россиянка досрочно одержала победу в общем зачете Кубка мира. Об этом стало известно после того, как на этапе в норвежском Осло прошел марафон классическим стилем, где главная соперница россиянки шведка Эбба Андерссон заняла девятое место.

Непряева — олимпийская чемпионка и двукратный призер Олимпийских игр в Пекине, трехкратный призер чемпионатов мира. Также в 2022 году она стала первой российской лыжницей, выигравшей общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски».