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Спорт

Вяльбе оценила победу российской лыжницы Непряевой в общем зачете Кубка мира

Елена Вяльбе назвала победу Непряевой в общем зачете КМ возрождением женских лыж в России
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила первое место россиянки Натальи Непряевой в общем зачете Кубка мира. Об этом она рассказала в эфире «Матч ТВ».

Вяльбе назвала победу Непряевой возрождением женских лыж в России. «Когда есть медали на Олимпийских играх или чемпионатах мира — это достаточно точечно. Что касается Больших хрустальных глобусов, это показывает стабильность на протяжении всего сезона», — объяснила она. По словам тренера, для спортсменки это только начало, впереди ее ждут другие достижения.

5 марта россиянка досрочно одержала победу в общем зачете Кубка мира. Об этом стало известно после того, как на этапе в норвежском Осло прошел марафон классическим стилем, где главная соперница россиянки шведка Эбба Андерссон заняла девятое место.

Непряева — олимпийская чемпионка и двукратный призер Олимпийских игр в Пекине, трехкратный призер чемпионатов мира. Также в 2022 году она стала первой российской лыжницей, выигравшей общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски».

Дарья Коршунова
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