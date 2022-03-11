Россияне «атаковали» аккаунт Цукерберга в Instagram

Пользователи оставили под постом Марка Цукерберга в Instagram комментарии с флагом России

Российские пользователи «атаковали» аккаунт соучредителя и председателя американской компании Meta Platforms Марка Цукерберга в социальной сети Instagram. Под последним постом, опубликованным на его странице, юзеры начали оставлять сообщения в поддержку России.

Многие пользователи разместили в комментариях под публикацией Цукерберга, в которой предприниматель поздравил свою жену Присциллу Чан с днем рождения, эмодзи с изображением российского флага.

Под постом председателя Meta юзеры также опубликовали стихи о России, призвали корпорацию оставить российских граждан в покое и пожелали мира. Некоторые из подобных комментариев собрали сотни и тысячи лайков от других пользователей.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети Instagram на территории России из-за того, что Meta разрешила публиковать на платформе посты с призывами к насилию в отношении российских военнослужащих. Соответствующее требование об ограничении социальной сети в ведомство ранее направила Генпрокуратура России.

4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook на территории России. Мера была принята в ответ на ограничение доступа к российским СМИ в соцсети.