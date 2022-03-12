Рогозин предсказал возвращение западных брендов в Россию из-за жадности

Глава «Роскосмоса» Рогозин считает, что жадность западных брендов перевесит их русофобию

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин считает, что жадность западных брендов перевесит их русофобию, и они вернутся в Россию, но всем им места не хватит. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

«Срок возвращения в Россию западных брендов и компаний зависит от того, что перевесит на весах: русофобия или жадность? Думаю, все со мной согласитесь: жадность в итоге победит. Да вот только места всем не хватит», — предсказал он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что окончательно закрыть пути поставок западной продукции в Россию невозможно. Компании, которые ушли с российского рынка, смогут для этого создать новые предприятия либо продавать товары через другие страны, заявил он.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели новые антироссийские санкции. Ограничения коснулись уже более 500 российских граждан, организаций и их дочерних компаний. В частности, Евросоюз (ЕС) подготовил санкции для 160 российских бизнесменов и парламентариев.