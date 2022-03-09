В Госдуме высказались об обходных путях для покупки западных товаров в России

Депутат Арефьев: другие страны смогут поставлять России западные товары в условиях санкций

Окончательно закрыть пути поставок западной продукции в Россию невозможно. Компании, которые ушли с российского рынка, смогут для этого создать новые предприятия либо продавать товары через другие страны, рассказал «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Обходные пути для покупки западных товаров после того, как они перестанут напрямую поступать в Россию, все равно будут. Однако потребуется некоторое время для налаживания поставок, рассказал депутат.

«Полностью перекрыть какие-либо поставки в нашу страну невозможно. Я работал в советское время, несмотря на то, что был железный занавес и нам ничего не позволялось покупать за границей, мы все равно все покупали через третьи страны. Обходные пути всегда будут — и через Индию, и через страны ближнего зарубежья, все это возможно, но долго. Ничего не налажено, надо заключать договоры через подставные фирмы или создавать фирмы за границей, в том же Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, а через них уже привозить», — объяснил Николай Арефьев.

Среди государств, способных стать посредниками, парламентарий назвал в первую очередь страны СНГ, ОДКБ, Евразийского союза, Центральную Америку, Китай и Индию.

Возвращение брендов

Уход с российского рынка большинства иностранных брендов — вынужденная мера, на которую компании идут под давлением властей западных стран. По мнению Николая Арефьева, они сами будут искать способы сохранить бизнес в России. Один из вариантов, который может быть использован, — перерегистрация организации.

И что мешает тому же «Вимм-Билль-Данн» зарегистрироваться под другим названием на том же Кипре или Виргинских островах и поставлять от имени другой фирмы ту же самую продукцию? Николай Арефьев Депутат Госдумы

«Решения принимают политики, а бизнес от этого теряет очень много. Бизнес ко всем этим запретам относится спустя рукава, они делают вид, что выполняют, лишь бы угодить политикам, а сами ищут обходные пути. Бизнес должен получать прибыль, чтобы жить, если бизнес будет получать убытки, он просто умрет. Противодействие всем этим санкциям есть не только со стороны России, но и со стороны зарубежных фирм, которые с нами работают. Западные бренды могут возвращаться в Россию под видом той же автомобильной промышленности. Можно провести перерегистрацию предприятия. У нас в России 44 тысячи предприятий, находящихся в 84 государствах, в основном в офшорных зонах», — заключил депутат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что из-за ухода западных компаний из страны власти не ожидают роста безработицы. По его словам, профильные министерства разрабатывают ряд мер поддержки.

