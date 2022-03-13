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В Госдуме объяснили предложение Норвегии об исключении для российских атлетов

Депутат Бурлаков объяснил предложение допустить к турнирам юниоров проснувшейся совестью

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Сергей Бурлаков объяснил предложение Норвегии сделать исключение в отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Его слова приводит РИА Новости.

Бурлаков заявил, что у европейцев проснулась совесть. По его мнению, для организаторов соревнований стало проблемой отсутствие зрелищности без российских атлетов. «Без россиян не будет таких эмоций, адреналина, а главное, уверенности, что ты действительно первый, а не спортсмен, которого не допустили к участию», — посчитал депутат.

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9 марта

2 марта Норвегия заявила, что поддерживает дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, однако призывает допустить к турнирам юниоров и детей. По их мнению, массовый спорт должен развиваться в России.

28 февраля Международный олимпийский комитет выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. После этого большинство спортивных федераций мира отказалось допускать россиян и белорусов до турниров.

Анастасия Борисова
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