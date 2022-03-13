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Гендиректор МАГАТЭ посетит Украину

На Украине анонсировали визит гендиректора МАГАТЭ Гросси в Киев
Рафаэль Мариано Гросси

Рафаэль Мариано Гросси. Фото: Пресс-служба МИД России / РИА Новости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси запланировал поездку на Украину, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу украинской «Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом"» Петра Котина.

Как уточнил Котин, дата визита главы МАГАТЭ еще не определена. «Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерен посетить Киев», — анонсировал он.

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10 марта Гросси заявил, что Москве и Киеву удалось начать переговоры по безопасности на украинских атомных электростанциях. По словам гендиректора, в Анталье у него состоялись конструктивные беседы. Гросси отметил, что его первой целью было учредить прямой диалог между Россией и Украиной на самом высоком уровне, и этого удалось достичь. Стороны выразили готовность сотрудничать с МАГАТЭ по ядерной безопасности на Украине.

В турецкой Анталье состоялась встреча министров иностранных дел России и Украины.

Марина Совина
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