Медведев ответил на недовольство из-за участия российских теннисистов в турнирах

Даниил Медведев заявил, что будет играть в теннис, пока у него есть такая возможность

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос журналиста о справедливости нахождения российских теннисистов на турнире в Индиан-Уэллсе категории ATP Masters 1000. Его слова приводятся на сайте организатора соревнований.

«Это определенно решать не мне. Я исхожу из правил. Я не могу пойти против них. Я хочу заниматься любимым видом спорта. Пока у меня есть такая возможность, я буду пытаться играть для фанатов, для других людей и, конечно же, для себя», — заявил Медведев. В ответ на всеобщее недовольство он подчеркнул, что теннис — индивидуальный вид спорта, и добавил, что россияне участвуют в международных турнирах в нейтральном статусе.

12 марта Медведев выиграл первый матч в статусе первой ракетки мира. Спортсмен одержал победу над чехом Томашем Махацом во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе со счетом 6:3, 6:2.

1 марта Ассоциация теннисистов профессионалов объявила, что позволит россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. По информации РИА Новости, из-за этого Медведев был вынужден убрать российский флаг из описания профиля в Instagram.

