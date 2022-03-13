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Фигуристка Трусова рассказала о планах на будущее

Российская фигуристка Алексадра Трусова намерена попробовать себя в качестве тренера

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская фигуристка и серебряная призерка Игр в Пекине Александра Трусова рассказала о планах на будущее. Ее слова приводит ТАСС.

17-летняя россиянка убеждена, что ее будущее будет связано с фигурым катанием. Она допустила участие в ледовых шоу и отметила, что может попробовать себя в тренерской деятельности.

В ближайших планах Трусовой — поступление в вуз. Россиянка призналась, что рассматривает вариант учебы в Российском государственном университете физической культуры, порта, молодежи и туризма.

9 марта Трусова опубликовала снимок приказа Министерства спорта, согласно которому ей присудили звание заслуженого мастера спорта. На снимке видно, что помимо фигуристки, звание получили биатлонистки Ирина Казакевич и Светлана Миронова.

17-летняя Трусова завоевала серебро в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Фигуристка тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Николай Костюков
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