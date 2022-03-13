В Госдуме рассказали об условиях возможной встречи Путина и Зеленского

Депутат Чепа: встреча Путина и Зеленского возможна с участием международных представителей

Переговоры Москвы и Киева начали приносить результаты, чтобы зафиксировать договоренности, нужна встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского с участием представителей других стран, рассказал «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Возможная встреча Путина и Зеленского может состояться после того, как Украина пойдет на условия, выдвинутые Россией. Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в интервью «Коммерсанту», что Москва и Киев движутся к компромиссу, свидетельствует о начале подвижек в переговорах, рассказал депутат Госдумы.

«Это говорит о том, что по ряду вопросов стороны стали выходить на обсуждение. Мы помним, что украинская сторона, например, не собиралась обсуждать вопросы Крыма, ДНР и ЛНР, они говорили, что территориальная принадлежность этих земель остается за Украиной. Сейчас они готовы это обсуждать, о нейтралитете вопрос уже не стоит, Украина понимает, что им отказывают даже в рассмотрении вопроса вступления в НАТО, несмотря на просьбы», — объяснил парламентарий.

По мнению Михаила Подоляка, переговоры лидеров России и Украины возможны, когда будут урегулированы все процессуальные вопросы, а переговорщики и главы МИД закончат свою работу. Депутат Алексей Чепа считает, что важным условием для проведения такой встречи должно быть участие третьей стороны.

Встреча глав государств может осуществляться только после того, как будут проговорены все нюансы. Эта встреча может состояться в присутствии международных представителей, которые будут являться гарантами подтверждения договоренностей Алексей Чепа Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Среди вопросов, которые необходимо урегулировать перед встречей Путина и Зеленского — организация гуманитарных коридоров и получение международных гарантий безопасности, отметил Чепа.

«Нас волнует вопрос неонацистских структур, которые сегодня не подчиняются Зеленскому, какие-то гарантии за их действия Зеленский давать просто не может. Этот вопрос может стоять для обсуждения дальше, Зеленский во многом потерял бразды правления государством, поэтому надо более тщательно подходить к некоторым позициям. Мы хотим иметь здесь международные гарантии, а не только гарантии украинского руководства», — заключил депутат.

Как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Россия и Украина начали «о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы». По его словам, стороны проводят постоянные видеовстречи, а для переговорного процесса созданы рабочие группы. Он утверждает, что Москва изменила свое восприятие конфликта.

Также Подоляк анонсировал четвертый раунд переговоров Украины и России, который может пройти «завтра, послезавтра».