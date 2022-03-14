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Замминистра обороны России провел церемонию награждения в военном госпитале

Замминистра обороны РФ Евкуров наградил медалями «За отвагу» 12 участников спецоперации

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров провел церемонию награждения в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

В ходе церемонии он вручил орден Мужества и 12 медалей «За отвагу» военнослужащим, отличившимся в ходе специальной операции на Украине.

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Замминистра также пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и возвращения в строй, поблагодарил их за службу. В свою очередь начальник госпиталя полковник медицинской службы Денис Давыдов доложил Евкурову, что все поступившие военнослужащие на данный момент проходят реабилитацию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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