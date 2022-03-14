Репортер стал свидетелем аварии на съемках и удивил зрителей

Корреспондент KTLA стал свидетелем аварии во время репортажа о другом ДТП в Лос-Анджелесе

Корреспондент американского телеканала KTLA Джин Кан стал свидетелем ДТП во время съемки сюжета о другой аварии в Лос-Анджелесе. Видео с происшествием было опубликовано на сайте канала и в Twitter-аккаунте Кана. Многие зрители отметили, что кадры их удивили.

Кан 10 марта вел репортаж о произошедшей ранее на месте съемок аварии с летальным исходом. «Вы видите улицу Хувер, власти утверждают, что это одна из самых опасных улиц во всем Лос-Анджелесе», — сказал журналист. После этого позади Кана один из проезжавших мимо автомобилей врезался в другую машину.

Уточняется, что представители съемочной группы сообщили об аварии экстренной службе. Прибывшие на место полицейские рассказали Кану, что, по их подозрениям, водитель одной из машин причастен к другому преступлению и на момент ДТП пытался скрыться.

Репортер в своем Twitter назвал инцидент «безумным». В комментариях многие пользователи также признались, что ролик их впечатлил. «Должно быть, это самое невероятное совпадение в мире», «Ого, нереальная синхронность», — высказались юзеры соцсети.

Ранее корреспондент американского телеканала WSYX Майлз Харрис показал видео со съемок, в которые неожиданно вмешалась его мать. Ролик стал популярным в соцсетях и показался зрителям трогательным.