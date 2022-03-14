Международный суд ООН в Гааге назвал дату решения по иску Украины к России

Международный суд ООН в Гааге вынесет решение по делу Украины против России 16 марта

Международный суд ООН в Гааге вынесет решение по иску Украины против России 16 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление суда.

Отмечается, что в среду суд вынесет решение по запросу Киева о принятии временных мер «по делу, касающемуся утверждений о геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия отказалась участвовать в заседании Международного суда ООН в Гааге по рассмотрению иска Украины к российским властям. Москва объяснила это абсурдностью иска.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официально направил иск против России в Международный суд ООН в Гааге. «Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии», — подчеркнул он.