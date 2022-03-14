Китай заявил о готовности содействовать мирному урегулированию на Украине

Глава МИД Китая Ван И заявил о готовности КНР содействовать урегулированию на Украине

Правительство Китая намерено содействовать мирному урегулированию кризиса на Украине, заявил глава МИД, член Госсовета КНР Ван И в ходе телефонного разговора с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

«Китайская сторона продолжит играть конструктивную роль на международных площадках для мирного урегулирования кризиса на Украине», — подтвердил Ван И.

Он подчеркнул, что Китай, будучи постоянным членом Совета Безопасности (СБ) ООН «с самого первого дня кризиса на Украине собственным примером содействовал примирению и переговорам».

«Мы с нетерпением ожидаем того, что четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной сможет получить развитие, которое будет приемлемым для обеих сторон, и станет благоприятным накопительным фактором для того, чтобы положить конец конфликту», — заявил представитель КНР.

В ходе беседы с испанским министром Ван И рассказал также о попытках очернить позицию КНР по кризису на Украине. По его словам, «определенные силы на мировой арене» фабрикуют разного рода ложную информацию. Он напомнил, что Пекин всегда выступал за уважение суверенитета и территориальной целостности других государств, а также за соблюдение положений и принципов Устава ООН.