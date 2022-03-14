В Кремле отреагировали на данные о поездке Кадырова на Украину

Пресс-секретарь Песков заявил, что в Кремле не знают о поездке Кадырова на Украину

В Кремле не располагают данными о поездке главы Чечни Рамзана Кадырова на место проведения спецоперации на Украине. Так на данные о поездке Кадырова отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Нет, таких данных нет», — ответил он на вопрос агентства о том, была ли согласована подобная поездка, а также имеется ли у Кремля информация о ней.

Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о своем возможном местонахождении на Украине и рассказал о том, где находится. По его словам, на видео, кадры которого опубликовала ЧГТРК «Грозный», глава Чечни находился в Гостомеле. На ролике Кадыров запечатлен в окружении бойцов, принимающих участие в специальной операции России на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).