В Кремле отреагировали на данные о поездке Кадырова на Украину
В Кремле не располагают данными о поездке главы Чечни Рамзана Кадырова на место проведения спецоперации на Украине. Так на данные о поездке Кадырова отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.
«Нет, таких данных нет», — ответил он на вопрос агентства о том, была ли согласована подобная поездка, а также имеется ли у Кремля информация о ней.
Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о своем возможном местонахождении на Украине и рассказал о том, где находится. По его словам, на видео, кадры которого опубликовала ЧГТРК «Грозный», глава Чечни находился в Гостомеле. На ролике Кадыров запечатлен в окружении бойцов, принимающих участие в специальной операции России на Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).