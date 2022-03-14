В МИД высказались о дальнейшем ходе операции России на Украине

В МИД заявили, что дальнейший ход операции РФ зависит от готовности Киева к компромиссам

Дальнейший ход спецоперации России на Украине зависит от готовности Киева на поиск компромиссов. Так высказался об операции директор департамента международных организаций российского МИД России Петр Ильичев, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что на данный момент Москва не видит оснований для отправки на Украину миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН). «Данный вопрос на повестке дня СБ ООН или каких-либо других международных площадок пока не стоит», — уточнил он.

Ильичев добавил, что ситуация на Украине полностью контролируется вооруженными силами России с учетом целей и задач спецоперации.

Ранее Ильичев обвинил США в том, что они злоупотребляют статусом страны пребывания штаб-квартиры ООН для извлечения политических выгод. Он рассказал, что Вашингтон использует свое положение для оказания давления на представительства других стран.