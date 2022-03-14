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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за заочного ареста Соловьева на Украине

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело из-за заочного ареста Соловьева на Украине
Владимир Соловьев

Владимир Соловьев. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело из-за заочного ареста на Украине российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

Он поручил возбудить дело в отношении должностных лиц, принявших эти процессуальные решения по статьям «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела» и «Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей».

В СК уточнили, что это уголовное дело является «очередной попыткой незаконного привлечения» граждан России к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что Госбюро расследований (ГБР) Украины начало инициировать объявление российского журналиста, телеведущего Владимира Соловьева в международный розыск. Ранее по той же причине суд на Украине заочно арестовал российскую телеведущую и медиаменеджера Тину Канделаки. Аналогичную меру применили к главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян.

Марина Совина
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