Мужчина показал способ почистить украшения едой и удивил подписчиков

Мужчина очистил кольца арахисовой пастой и продемонстрировал результат

Мужчина показал необычный способ почистить украшения подручным средством и удивил подписчиков. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах юзер с никнеймом mynorthernrings объяснил, что для очистки ювелирных изделий не следует тратить деньги на дорогостоящие специализированные моющие средства. Так, в размещенном видео мужчина наполнил пакет арахисовой пастой и положил в него несколько колец.

«Я кладу свои украшения в арахисовую пасту на 24 часа чтобы посмотреть, не позеленеют или не потускнеют ли они», — объяснил он. По истечении отведенного времени автор поста достал кольца из пакета с едой и продемонстрировал полученный результат. В ролике видно, что кольца, вопреки ожиданиям блогера, очистились и стали более сияющими.

Публикация стала вирусной и набрала 1,3 миллиона просмотров и 16,7 тысячи лайков. Пользователей сети удивил лайфхак mynorthernrings. «Ого! Пойду попробую повторить», «Зубная паста тоже хорошо чистит украшения», «Попробуйте серную кислоту», «Я не ожидал такого», «Я в шоке!» — писали они.

В феврале российская актриса Светлана Ходченкова вышла в свет в бриллиантовых украшениях на миллионы рублей. Папарацци запечатлели 39-летнюю знаменитость на премьере психологического триллера «Другое имя». Ходченкова была одета в черное обтягивающее платье длины макси. Ее образ дополнили колье и серьги из розового золота с бриллиантами и малахитами, а также два кольца. Стоимость комплекта достигает 10 миллионов рублей.