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В российско-украинских переговорах объявлен перерыв

Россия и Украина возьмут технический перерыв в переговорном процессе до 15 марта

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Москва и Киев объявили перерыв в переговорах о демилитаризации и денацификации Украины. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, стороны берут «техническую» паузу до вторника, 15 марта. Информацию передает ТАСС.

«В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений», — сообщил Подоляк. При этом украинский политик заверил, что переговоры с Россией продолжаются.

Переговоры между Кремлем и киевскими властями впервые состоялись 27 февраля, через три дня после начала российской спецоперации по защите населения Донбасса. С тех пор делегации регулярно встречаются для уточнения позиций, последние попытки договориться прошли уже в онлайн-формате.

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Утром 14 марта Подоляк рассказал о появившемся у него оптимизме в отношении исхода российско-украинских переговоров для Киева. «Мой осторожный оптимизм основан на том, что они (российская сторона — прим. «Ленты.ру») понимают, что нас не сломают и у них не хватит ресурсов», — объяснил позицию политик.

В этот же день ракету Вооруженных сил Украины сбили над Донецком. В результате взрыва погибли 17 человек.

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Дмитрий Настасьев
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