Жена Карпина рассказала о самых дорогих покупках семьи
Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, в интервью YouTube-каналу «Без воды» рассказала о самых дорогих покупках семьи.
Карпина посчитала, что самую большую сумму они потратили на покупку автомобиля Mercedes и квартиру в Эстонии. По ее словам, недвижимость они прибрели за две тысячи евро, что по меркам Эстонии является дорогим приобретением.
Ранее 14 марта Карпина раскрыла мнение супруга о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе. По ее словам, тренер считает нападающего хорошим футболистом, который способен помочь сборной России. Она объяснила, что Карпин не вызвал Дзюбу на первый сбор национальной команды, потому что игрок был не в форме.
Дарья и Валерий Карпины поженились в 2017 году. Пара воспитывает двоих детей, а также дочь Дарьи от предыдущего брака.