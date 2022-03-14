Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Рубин
1:2
Завершен
Ростов
Россия - Премьер-Лига|21-й тур
Динамо М
2:1
Завершен
Северсталь
КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 7-й матч
Даниил Медведев
1:0
2-й сет
live
Гаэль Монфис
Индиан-Уэллс (м)
Лацио
Сегодня
22:45 (Мск)
Венеция
Италия - Серия А|29-й тур
Кристал Пэлас
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|29-й тур
Мальорка
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|28-й тур
Спорт

Жена Карпина рассказала о самых дорогих покупках семьи

Жена Валерия Карпина Дарья назвала самой дорогой покупкой в семье Mercedes и квартиру
Дарья Карпина

Дарья Карпина. Кадр: видео «Алла Шишкина / Без воды» / YouTube

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, в интервью YouTube-каналу «Без воды» рассказала о самых дорогих покупках семьи.

Карпина посчитала, что самую большую сумму они потратили на покупку автомобиля Mercedes и квартиру в Эстонии. По ее словам, недвижимость они прибрели за две тысячи евро, что по меркам Эстонии является дорогим приобретением.

Ранее 14 марта Карпина раскрыла мнение супруга о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе. По ее словам, тренер считает нападающего хорошим футболистом, который способен помочь сборной России. Она объяснила, что Карпин не вызвал Дзюбу на первый сбор национальной команды, потому что игрок был не в форме.

Дарья и Валерий Карпины поженились в 2017 году. Пара воспитывает двоих детей, а также дочь Дарьи от предыдущего брака.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
В Совфеде предложили создать Народный трибунал Донбасса
ДНР сообщила о новом обстреле Донецка со стороны Украины
Первый канал начал проверку после инцидента с посторонней в прямом эфире
Постпред России при ООН предупредил о провокациях Украины с химвеществами
Китай заявил о готовности содействовать мирному урегулированию на Украине
Бразилия раскритиковала односторонние санкции в отношении России
Минск и Москва будут совместно развивать импортозамещение
Европа пожертвовала своими целями ради майнинга криптовалют
Роскомнадзор объяснил блокировку TJ
Китай призвал страны ООН предотвратить новую холодную войну
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.