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Жена Карпина раскрыла его мнение о Дзюбе

Жена Валерия Карпина рассказала, что тренер считает Артема Дзюбу хорошим футболистом

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, раскрыла его мнение о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе. Об этом она рассказала в выпуске YouTube-канала «Без воды».

По ее словам, тренер считает нападающего хорошим футболистом, который способен помочь. Она объяснила, что Карпин не вызвал Дзюбу на первый сбор национальной команды, потому что игрок был не в форме. «Видимо, Дзюба обиделся на это, потому что, когда вызвали на второй сбор, сказал: "А вот уже я не хочу"», — прокомментировала она ситуацию.

Ранее Карпин сообщил, что Дзюба выразил желание вернуться в сборную России. «Встречался с футболистами "Зенита", которые были в сборной. Артем тоже попросил о встрече. Сказал, что готов и хочет играть за сборную», — поделился он. Карпин посоветовал нападающему тренироваться и заявил, что штаб решит, вызывать его или нет.

В сентябре прошлого года Дзюба отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира-2022. Форвард мотивировал это тем, что находится в неоптимальной форме.

Дарья Коршунова
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