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В Донбассе подняли из шахты застрявших из-за обстрела горняков

В ДНР подняли на поверхность шахтеров, застрявших под землей из-за обстрела со стороны ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Донбассе подняли на поверхность горняков шахты имени Засядько, которые застряли под землей из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство угля и энергетики Донецкой народной республики (ДНР), передает ТАСС.

Утром понедельника ведомство сообщило, что из-за обстрела в шахте остановились два вентилятора главного проветривания. Под землей оказались 83 шахтера, на помощь которым отправился отряд горноспасателей.

1 марта сообщалось, что шахта имени Засядько, крупнейшая в Донецке, оказалась обесточена в результате обстрела со стороны украинских силовиков. В результате попадания снаряда под землей оказались заблокированы 33 горняка.

14 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что над городом была сбита «Точка-У», выпущенная ВСУ. Позднее стало известно, что ракета несла кассетный заряд, запрещенный многими странами мира в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам.

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Алиса Реброва
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