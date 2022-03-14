В Совфеде назвали цель переговоров России и Украины

Цеков назвал целью переговоров России и Украины гарантии выполнения договоренностей

В ходе переговоров России и Украины необходимо получить от украинской стороны стопроцентные гарантии выполнения договоренностей. Такую цель назвал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, пишут «Известия».

«На мой взгляд, здесь не может быть какого-то половинчатого решения. Если Украина будет выполнять эти соглашения так, как выполняла Минские, то все это будет только на бумаге», — подчеркнул член Совфеда.

По его словам, Россия хочет получить гарантии собственной безопасности, а также безопасности мирных граждан, которые проживают на территории Украины, от националистов, от уничтожающих российское прошлое и культуру и от тех, кто собирается «возвращать» Крым и Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Вместе с тем Цеков добавил, что на этом фоне довольно странным выглядит заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры ведутся с целью его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее сенатор заявил, что желание Зеленского встретиться с Путиным объясняется амбициозностью и неопытностью украинского президента. Цеков подчеркнул, что власти Украины должны думать о сохранении жизней граждан страны, особенно мирного населения.