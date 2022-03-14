Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Европа изучит вопрос долгосрочных газовых контрактов с Россией

Еврокомиссия подумает над долгосрочным газовым контрактом с Россией

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) намерена изучить вопрос долгосрочных газовых контрактов с Россией, сказал пресс-секретарь ведомства Тим Макфи на брифинге. Его слова передает РИА Новости.

«Мы знаем об этих контрактах, есть и ряд других сфер, о которых нам необходимо подумать. Мы совершенно не наивны в этом вопросе», — заявил он. Макфи добавил, что избавиться от зависимости Евросоюза от топлива из России будет сложно.

Котировки TTF1! от TradingView

В Европе в последние годы стремились развивать биржевую торговлю топливом по аналогии с нефтяным рынком, основанным на фьючерсных контрактах, то есть уходить от долгосрочных соглашений.

В марте стало известно, что Европейский союз намерен отказаться от покупки российских энергоресурсов из-за ситуации на Украине. Россия — крупнейший для региона поставщик ресурсов. Страна поставляет в ЕС 40 процентов газа, более четверти общего объема нефти и около половины угля.

Ранее отказаться от российских энергоресурсов решили США. Такой указ подписал глава государства Джо Байден 8 марта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Янукович рассказал о своем предложении Зеленскому
Санкции США против России помогли Tesla
Украина анонсировала возможный обмен военнопленными с Россией
Замминистра обороны России провел церемонию награждения в военном госпитале
Роскошный курорт опустел без российских олигархов
В Подмосковье запустили горячую линию для потерявших работу россиян
В Госдуме предложили уголовное наказание за исполнение антироссийских санкций
Россиянин на Jaguar напал на детей с топором в последней очереди в «Макдоналдс»
В Донбассе подняли из шахты застрявших из-за обстрела горняков
В больницы Донецка доставили десятки людей после падения украинской ракеты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.