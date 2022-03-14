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Подозреваемого в убийстве модели Ведлер арестовали

Суд в Москве арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве модели Гретты Ведлер

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Пресненский суд арестовал Дмитрия Коровина, подозреваемого в убийстве модели Гретты Ведлер, которая пропала в Москве год назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, 23-летнего мужчину заключили под стражу до 13 мая.

Модель Гретта Ведлер исчезла из отеля на Лесной улице в Москве 24 февраля 2021 года. Друг манекенщицы рассказывал, что она состояла в близких отношениях с неким мужчиной, который угрожал ей убийством и постоянно преследовал.

Тело Гретты было обнаружено в гараже загородного дома в Липецке 12 марта 2022 года. Мотивом убийства российской модели стал конфликт из-за денег. В совершении преступления обвиняется 23-летний Дмитрий Коровин. Во время ссоры в номере московского отеля девушка оскорбляла его и обзывала нищебродом — разозлившись, он задушил ее. После убийства мужчина три дня провел с телом, все это время он употреблял алкоголь. Затем он решил избавиться от тела, спрятав его под кровать и повесив на дверь номера табличку «не беспокоить», и поехал в магазин за чемоданом. Вернувшись, обвиняемый уложил убитую в него, собрал постельное белье, перевернул матрас с пятнами крови и выехал из отеля. Весь год тело Гретты он хранил в гараже.

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Леонид Микуляк
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