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Макрон созвонился с Байденом и Зеленским

В Елисейском дворце сообщили, что Макрон поговорил по телефону с Байденом и Зеленским
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился с главой США Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

Согласно заявлению французских властей, во время переговоров Макрон договорился с Байденом усилить санкции против России, оказать поддержку Украине, а также продолжить координацию свои действий. С Зеленским же президент Франции обсудил продолжение переговоров между Россией и Украиной. Макрон также рассказал украинскому лидеру о помощи, согласованной по результатам саммита ЕС в Версале.

12 марта российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, лидеры обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер рассказал главам Франции и Германии о нарушении украинскими военными норм международного гуманитарного права в зонах проведения российской спецоперации. В частности, он привел факты использования мирного населения как «живого щита», развертывания вооружений вблизи школ и больниц, а также расправ над теми, кто выражает несогласие с действиями силовиков.

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Марина Совина
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