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Россиянин Анкалаев ворвался в пятерку сильнейших бойцов UFC в полутяжелом весе

Россиянин Магомед Анкалаев вошел в пятерку лучших бойцов UFC в полутяжелом весе

Фото: @ankalaev_magomed

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Анкалаев улучшил положение в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Список лучших спортсменов промоушена доступен на сайте организации.

29-летний уроженец Дагестана ворвался в пятерку сильнейших бойцов UFC в полутяжелой весовой категории. Он занял четвертое место, опередив американца Энтони Смита и бразильца Тьягу Сантоса.

Выше Анкалаева в рейтинге располагаются Александр Ракич, Иржи Прохазка, Ян Блахович и действующий чемпион Гловер Тейшера. Россиянин добился победы в своем последнем поединке, оказавшись сильнее Сантоса.

Победа над бразильцем стала для Анкалаева восьмой подряд в рамках организации. Дагестанец не уступал в октагоне с марта 2018-го. Последним, кто сумел одолеть российского бойца, стал шотландец Пол Крэйг. Встреча Анкалаева с ним стала для россиянина дебютной в UFC.

Николай Костюков
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