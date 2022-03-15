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В российском регионе микроавтобус с детьми столкнулся с легковушкой

В Бурятии перевозивший детей микроавтобус столкнулся с легковушкой, погибли два человека

Фото: Globallookpress.com

В Бурятии перевозивший детей микроавтобус столкнулся с легковушкой, погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 15 марта, со ссылкой на источник в экстренных службах.

Еще семь человек пострадали, отметил собеседник агентства. По его словам, все произошло в Селенгинском районе Бурятии.

На месте сейчас работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии в российском регионе уточняются.

Ранее в Ветлужском районе Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали 15 человек.

Региональная прокуратура начала выяснять все обстоятельства случившегося.

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Анна Щербакова
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